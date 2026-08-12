Federação Rede-PSOL retira apoio a Kalil e confirma aliança com Patrus Ananias em MG

A mudança ocorreu após um pedido do PSOL de Minas Gerais, que havia se posicionado contra a aliança com Kalil

A Executiva Nacional da Federação Rede-PSOL decidiu nesta terça-feira, 11, intervir na decisão da direção mineira e retirar o apoio à candidatura de Alexandre Kalil (PSD) ao governo de Minas Gerais. Em seu lugar, a direção nacional formalizou o apoio ao deputado federal Patrus Ananias (PT) na disputa pelo Palácio Tiradentes.

A mudança ocorreu após um pedido do PSOL de Minas Gerais, que havia se posicionado contra a aliança com Kalil. A resistência dentro da legenda estava relacionada também à composição da chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, que terá o deputado Carlos Mosconi (PSDB) como vice. Mosconi é ligado ao grupo político do ex-governador Aécio Neves (PSDB).

Com a decisão, a Federação Rede-PSOL passa a apoiar oficialmente a chapa encabeçada por Patrus Ananias, que terá Jarbas Soares (PSB) como vice-governador. A orientação nacional também estabelece como prioridades eleitorais a candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) ao Senado e a reeleição da deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

A presidente do PSOL mineiro, Iza Lourença, afirmou que a mudança está alinhada à trajetória política da legenda e ao posicionamento defendido por lideranças e pela militância do partido.

“Após nossa solicitação de veto, a Executiva Nacional da Federação Rede-PSOL decidiu nesta terça-feira à noite anular a decisão de Minas Gerais e confirmar nosso apoio formal à chapa de Patrus Ananias”, afirmou.

Segundo Iza, a decisão representa um alinhamento com os compromissos históricos da sigla e com sua atuação política no Estado. “Essa decisão é coerente com a nossa história, nosso compromisso com o Brasil e com o Estado, e com o desejo de nossas figuras públicas e militância”, disse.