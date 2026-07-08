Filme sobre Bolsonaro, ‘Dark Horse’ ganha registro na Ancine; veja próximos passos

Protocolo de obra estrangeira é a primeira etapa legal para a exibição do longa no país

A cinebiografia de Jair Bolsonaro Dark Horse recebeu registro da Ancine. Agora, o longa está próximo de ter seu lançamento nos cinemas brasileiros liberado, após o protocolo do Registro de Obra Estrangeira (ROE). Conforme nota enviada ao Estadão, o órgão informou que a distribuidora Europa Filmes protocolou a exigência no último dia 22.

Essa é a primeira etapa da lista de trâmites legais aos quais o filme deverá ser submetido a fim de poder ser exibido nos cinemas brasileiros. Após o processo inicial, é necessária a solicitação de emissão do Certificado de Registro de Título (CRT).

Com a liberação do CRT, o longa passará por uma determinação de classificação etária, a ser aprovada pelo Ministério da Justiça. Por fim, com todos os processos liberados, o filme torna-se aprovado para ser exibido nos cinemas.

No comunicado, a Ancine explica: “O pedido de ROE significa a informação sobre a existência de uma obra audiovisual, sendo uma etapa preliminar para a solicitação de emissão do Certificado de Registro de Titulo (CRT), que comprova o registro completo do filme e é exigido para o requerimento de classificação indicativa no Ministério da Justiça, e posterior lançamento do filme nas salas de cinema.”