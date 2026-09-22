Flávio Bolsonaro é um rapaz muito novo para ter um currículo tão podre, diz Haddad

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, voltou a criticar nesta terça-feira, 22, o histórico do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Haddad disse que se sabe muito pouco sobre a vida pregressa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que, o que se sabe “não é bom”



“Esse rapaz Flávio é muito novo para ter um currículo tão podre”, disse Haddad. “Tem notícia que ele se envolveu com milícia, com o Daniel Vorcaro do Banco Master. Tem a notícia que ele liberou emenda para miliciano. O que que se sabe do Flávio Bolsonaro? Ele só tem 40 anos e tem essa ficha corrida Imagina daqui a dez ou vinte anos”, acrescentou o petista.



Em comparação, Haddad listou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é alguém que está “há 50 anos lutando pelo Brasil” e para combater a “fome, a ignorância, a miséria e a desinformação”. As declarações foram feitas durante plenária de mobilização do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Paulo.



Segundo Haddad, o segmento progressista da sociedade montou uma “chapa dos sonhos” com Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, para derrotar Jair Bolsonaro em 2022. Ao contrário do imaginado, porém, Haddad disse que a derrota da extrema-direita não será mais fácil neste ano.



Em relação à disputa no Estado, Haddad destacou que, diferentemente de 2022, em que ele conquistou 45% dos votos no segundo turno, agora, ele quer atingir 51% e ser eleito. “Eu vejo muito companheiro nosso falando para mim que se eu for tão bem quanto fui em 2022, nós vamos garantir a vitória do Lula. Companheiro, eu quero fazer 51% dos votos aqui de São Paulo. Eu não quero fazer 45%. Eu preciso de vocês”, discursou Haddad.