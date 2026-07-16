Flávio culpa Lula pelas novas tarifas dos EUA: ‘Estamos num avião sem piloto’

Declaração do senador vem na sequência de uma fala do secretário de Estado, Marco Rubio, na qual dizia que o petista não negociou 'de boa fé' as taxações

O senador e pré-candidato às eleições gerais do Brasil, Flávio Bolsonaro, disse que o presidente Lula (PT) “não está em condições” de exercer o cargo, depois que o governo dos Estados Unidos o acusou de não ter negociado “de boa-fé” as tarifas de 25% que Washington decidiu, por fim, aplicar às exportações brasileiras.

“Lula já não está em condições de ser o presidente do Brasil. Estamos em um avião sem piloto”, disse o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, aludindo às críticas do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para justificar esse aumento das tarifas sobre os produtos brasileiros.

Flávio se referiu a Lula da Silva como “o Biden brasileiro”, em referência ao ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, e o definiu como um “resmungão, irresponsável”, que “se tornou um perigo” para o país.

“Quem olha para Lula não vê futuro. Vê passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder!”, afirmou o ainda pré-candidato às eleições de outubro.

Nas últimas horas, Rubio declarou que o motivo do governo dos Estados Unidos para impor essas tarifas de 25% às exportações brasileiras é a suposta teimosia de Lula e de seu gabinete em negociar.

“Que não haja confusão sobre o motivo: o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa-fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros”, afirmou Rubio, que acusou o presidente de ter colocado seu ego à frente da busca por um acordo.

Por sua vez, o governo brasileiro afirmou que “não há justificativa alguma” para que Washington decida impor essas medidas “unilaterais”, que, além disso, não contam com o respaldo das “normas multilaterais de comércio”.