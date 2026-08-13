Flávio diz que, além do Missão, tentaram filiá-lo ao PT: ‘Me senti ofendido’

Na manhã desta quinta-feira (13), foi divulgado que Flávio não era mais do PL e agora estaria filiado ao Missão

O pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (13) que, além do Missão, ele recebeu um e-mail informando que também quiserem filiá-lo ao PT. “Tentaram me filiar ao PT, aí eu me senti ofendido. Eu não faço parte desta organização criminosa de jeito nenhum”, disse Flávio.

A declaração foi feita durante a transmissão semanal ao vivo do senador em seu canal no Youtube, que hoje contou com a presença do senador e coordenador-geral da campanha presidencial de Flávio Rogério Marinho (PL-RN), a também coordenadora da campanha Daniela Marques e o pré-candidato a vice-presidente na chapa com Flávio, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

Na manhã desta quinta-feira, foi divulgado que Flávio não era mais do PL e agora estaria filiado ao Missão. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) logo restabeleceu a filiação do senador a sua sigla original.

O pré-candidato à Presidência do Missão, Renan Santos, disse em suas redes que a fraude na filiação de Flávio teria sido “malandragem” do próprio senador para chamar atenção ao ato político do PL que deve acontecer no domingo (16), no Rio de Janeiro.

Flávio porém, disse que a hipótese é “mentira”. “Houve mais uma fala de que eu mesmo teria tentado me filiar, o que é uma mentira, obviamente”. Ele disse ainda que não soube antes da filiação porque “como ninguém conhece o partido” a assessoria do senador teria achado que é a mensagem era “spam”.

Por fim, ele afirmou que não vão conseguir derrubá-lo. “Sou do PL, partido do presidente Bolsonaro. Tentam, tentam mas não vão me derrubar”.

Flávio no Missão

O senador apareceu no TSE como filiado ao Missão, partido do também presidenciável Renan Santos. Segundo a certidão de filiação partidária, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desfiliado do PL na quarta-feira (12) e filiado ao Missão no mesmo dia.

Após o ocorrido, a campanha de Flávio acionou o TSE. Em publicação em suas redes sociais, o senador e pré-candidato disse que a sua filiação foi fraudada e que o “sistema” vai tentar de tudo para te parar. Flávio precisava corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

Em nota, o partido Missão afirmou que a filiação foi fraudulenta e que tentou cancelar a associação no mesmo dia. Segundo o texto, a ação foi rejeitada pelo TSE. A sigla alega que o gabinete de Flávio foi avisado da tentativa de filiação desde o dia 2 de agosto, mas que não obteve resposta por e-mail.