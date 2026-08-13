Renan Santos diz que filiação de Flávio ao Missão teria sido ‘malandragem’ da equipe do senador

Nesta quinta-feira (13) foi divulgado a filiação do pré-candidato à Presidência ao Missão; TSE já restabeleceu sua volta ao PL

O pré-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quinta-feira (13) que tem como “comprovar” que a filiação do também pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) ao Missão teria sido feita por alguém com acesso ao e-mail oficial dele.

“A chance de ser uma malandragem para divulgar o ato dele e com isso se fazer de vítima é enorme. A questão é que nós temos como comprovar essa fraude. A chance desse cara estar inventando essa bagaça, é gigantesca”, disse Renan em suas redes sociais.

Segundo Renan, quem fez a filiação “não contava” que o Missão teria a prova de que a filiação veio através de seu e-mail oficial e que a pessoa ainda teria clicado para acessar o aplicativo da militância do partido.

Desafio ao Flávio — com todas as provas nas mãos. pic.twitter.com/rk4P9nfMdh — Renan Santos⬛️🟨⬜️ (@RenanSantosMBL) August 13, 2026

Flávio no Missão

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro apareceu TSE como filiado ao Missão, partido do também presidenciável Renan Santos. Com isso, o registro da candidatura do parlamentar deve atrasar. Segundo a certidão de filiação partidária, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi desfiliado do PL na quarta-feira (12) e filiado ao Missão no mesmo dia.

Após o ocorrido, a campanha de Flávio acionou o TSE. Em publicação em suas redes sociais, o senador e pré-candidato disse que a sua filiação foi fraudada e que o “sistema” vai tentar de tudo para te parar. Flávio precisava corrigir o erro a tempo de registrar sua candidatura até as 19 horas do sábado, 15 de agosto.

Em nota, o partido Missão afirmou que a filiação foi fraudulenta e que tentou cancelar a associação no mesmo dia. Segundo o texto, a ação foi rejeitada pelo TSE. A sigla alega que o gabinete de Flávio foi avisado da tentativa de filiação desde o dia 2 de agosto, mas que não obteve resposta por e-mail.