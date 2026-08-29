JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Documento JP | 18h00 - 19h00
Política

Flávio faz motociata em Angra e diz que é preciso ‘destravar amarras ambientais’

Flávio estava acompanhado de seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), do candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL), dos candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), além do candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ)

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro EGBERTO RAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, participa de uma motociata em Angra dos Reis neste sábado, 29. Em breve transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais, Flávio disse que quer “destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo” a cidade.

“Vamos falar de propostas para Angra dos Reis, que tem que viver cada vez mais do turismo. Destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo”, disse o candidato.

Flávio estava acompanhado de seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), do candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL), dos candidatos ao Senado Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL), além do candidato a deputado federal Renato Araújo (PL-RJ).

Na transmissão, foi possível ver motociclistas acompanhando Flávio e seus aliados. Em seguida, deve haver também um cortejo de barcos na cidade em demonstração de apoio a Flávio.

continue lendo

Flávio Bolsonaro e Lula Política Na TV, Lula fala em país destruído após Bolsonaro; Flávio faz autoexaltação Na campanha de Lula, diferente da propaganda no rádio, os primeiros minutos fazem menções ao pedido de dinheiro feito por Flávio ao banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Master, para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro
  1. Lula promete aprovação do fim da 6×1 no Congresso ‘nesta semana’ Estadão Conteúdo · há 4 horas
  2. Governar o Brasil não é para aventureiros, e negar o aquecimento global é amadorismo, diz Lula sobre Flávio Sarah Américo · há 8 horas
  3. Lula foca em educação e Flávio em segurança na estreia da propaganda eleitoral de rádio Jovem Pan · há 9 horas
  4. Tucanos fazem manifesto a favor de Haddad, criticam privatização da Sabesp e reação de Tarcísio ao tarifaço João Vitor Revedilho · há 9 horas