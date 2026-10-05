Flávio lidera em 15 estados e Lula em 12 no 1º turno; veja o mapa da eleição

Candidato do PL ficou à frente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; petista liderou em todos os estados do Nordeste e em três da Região Norte

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 na liderança em 15 unidades da Federação, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em outras 12.

O mapa da votação mostra uma divisão regional clara. Flávio ficou à frente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste e também em todo o Centro-Oeste, além de Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, na Região Norte.

Lula, por sua vez, venceu nos nove estados do Nordeste. O petista também recebeu mais votos no Amazonas, Amapá e Pará.

A maior votação proporcional de Flávio entre as unidades da Federação em que ficou à frente ocorreu em Roraima, com 71,06%. Lula teve seu maior percentual no Piauí, onde recebeu 70,99% dos votos.

Onde Flávio Bolsonaro ficou à frente

Acre: 64,56%

64,56% Distrito Federal: 51,31%

51,31% Espírito Santo: 54,78%

54,78% Goiás: 53,60%

53,60% Mato Grosso: 65,15%

65,15% Mato Grosso do Sul: 58,60%

58,60% Minas Gerais: 48,24%

48,24% Paraná: 59,91%

59,91% Rio de Janeiro: 53,01%

53,01% Rio Grande do Sul: 55,64%

55,64% Rondônia: 67,45%

67,45% Roraima: 71,06%

71,06% Santa Catarina: 66,65%

66,65% São Paulo: 51,93%

51,93% Tocantins: 50,44%

Onde Lula ficou à frente

Alagoas: 54,73%

54,73% Amapá: 45,71%

45,71% Amazonas: 48,16%

48,16% Bahia: 66,17%

66,17% Ceará: 63,29%

63,29% Maranhão: 63,96%

63,96% Paraíba: 61,31%

61,31% Pará: 49,91%

49,91% Pernambuco: 63,45%

63,45% Piauí: 70,99%

70,99% Rio Grande do Norte: 59,75%

59,75% Sergipe: 62,75%

O levantamento considera o candidato mais votado em cada unidade da Federação no primeiro turno.