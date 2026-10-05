Flávio lidera em 15 estados e Lula em 12 no 1º turno; veja o mapa da eleição
Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 na liderança em 15 unidades da Federação, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em outras 12.
O mapa da votação mostra uma divisão regional clara. Flávio ficou à frente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste e também em todo o Centro-Oeste, além de Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, na Região Norte.
Lula, por sua vez, venceu nos nove estados do Nordeste. O petista também recebeu mais votos no Amazonas, Amapá e Pará.
A maior votação proporcional de Flávio entre as unidades da Federação em que ficou à frente ocorreu em Roraima, com 71,06%. Lula teve seu maior percentual no Piauí, onde recebeu 70,99% dos votos.
Onde Flávio Bolsonaro ficou à frente
- Acre: 64,56%
- Distrito Federal: 51,31%
- Espírito Santo: 54,78%
- Goiás: 53,60%
- Mato Grosso: 65,15%
- Mato Grosso do Sul: 58,60%
- Minas Gerais: 48,24%
- Paraná: 59,91%
- Rio de Janeiro: 53,01%
- Rio Grande do Sul: 55,64%
- Rondônia: 67,45%
- Roraima: 71,06%
- Santa Catarina: 66,65%
- São Paulo: 51,93%
- Tocantins: 50,44%
Onde Lula ficou à frente
- Alagoas: 54,73%
- Amapá: 45,71%
- Amazonas: 48,16%
- Bahia: 66,17%
- Ceará: 63,29%
- Maranhão: 63,96%
- Paraíba: 61,31%
- Pará: 49,91%
- Pernambuco: 63,45%
- Piauí: 70,99%
- Rio Grande do Norte: 59,75%
- Sergipe: 62,75%
O levantamento considera o candidato mais votado em cada unidade da Federação no primeiro turno.
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