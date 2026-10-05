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Política

Flávio lidera em 15 estados e Lula em 12 no 1º turno; veja o mapa da eleição

Candidato do PL ficou à frente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; petista liderou em todos os estados do Nordeste e em três da Região Norte

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Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Foto: Ricardo Stuckert e Vittor Sales

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 na liderança em 15 unidades da Federação, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em outras 12.

O mapa da votação mostra uma divisão regional clara. Flávio ficou à frente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste e também em todo o Centro-Oeste, além de Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, na Região Norte.

Lula, por sua vez, venceu nos nove estados do Nordeste. O petista também recebeu mais votos no Amazonas, Amapá e Pará.

A maior votação proporcional de Flávio entre as unidades da Federação em que ficou à frente ocorreu em Roraima, com 71,06%. Lula teve seu maior percentual no Piauí, onde recebeu 70,99% dos votos.

Onde Flávio Bolsonaro ficou à frente

  • Acre: 64,56%
  • Distrito Federal: 51,31%
  • Espírito Santo: 54,78%
  • Goiás: 53,60%
  • Mato Grosso: 65,15%
  • Mato Grosso do Sul: 58,60%
  • Minas Gerais: 48,24%
  • Paraná: 59,91%
  • Rio de Janeiro: 53,01%
  • Rio Grande do Sul: 55,64%
  • Rondônia: 67,45%
  • Roraima: 71,06%
  • Santa Catarina: 66,65%
  • São Paulo: 51,93%
  • Tocantins: 50,44%

Onde Lula ficou à frente

  • Alagoas: 54,73%
  • Amapá: 45,71%
  • Amazonas: 48,16%
  • Bahia: 66,17%
  • Ceará: 63,29%
  • Maranhão: 63,96%
  • Paraíba: 61,31%
  • Pará: 49,91%
  • Pernambuco: 63,45%
  • Piauí: 70,99%
  • Rio Grande do Norte: 59,75%
  • Sergipe: 62,75%

O levantamento considera o candidato mais votado em cada unidade da Federação no primeiro turno.

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