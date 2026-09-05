Gilmar Mendes protocola emenda que proíbe policiais como funcionários dos ministros do STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes protocolou uma proposta de emenda regimental para proibir que miliatares e policiais sejam funcionários nos gabinetes dos minsitros da Corte, o que mudaria medida já estabelecida no Regimento Interno.
“É vedada a nomeação ou a designação de militares das Forças Armadas e de servidores integrantes das carreiras policiais previstas no art. 144 da Constituição Federal, ainda que licenciados ou cedidos, para cargo em comissão ou função comissionada nos Gabinetes dos Ministros, salvo para o exercício de atividade de segurança, devidamente informada pela Chefia de Gabinete à Secretaria do Tribunal, sendo vedada a participação na instrução de inquéritos ou processos e em atividades de assessoramento jurídico”, segundo documento proposto.
As próximas etapas são a manifestação dos membros da Comissão do Regimento e depois convocação de uma sessão administrativa.
Cabe ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, providenciar o “imediato retorno aos órgãos de origem dos servidores atualmente em exercício no Tribunal em desacordo com a regra ora acrescida ao art. 357 do Regimento Interno”, consta na proposta.
A mudança acontece em meio à escalada da crise em torno de atos dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça no Supremo.
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