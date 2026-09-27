Lula cita boa relação com Trump, mas diz que ‘pessoal que trabalha com ele’ é ‘muito ruim’
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que tem boa relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o “pessoal que trabalha com ele consegue ser muito ruim”. As declarações foram feitas em entrevista gravada para o programa Canal Livre, que vai ao ar às 20 horas na BandNews TV e às 22 horas na Band.
“Eu me dou bem com o Trump. Toda vez que eu converso com ele, nós nos damos muito bem. O problema é que o pessoal que trabalha com ele consegue ser muito ruim”, afirmou Lula.
E acrescentou: “Eu digo para ele que o Marco Rubio não gosta do Brasil, não gosta da América Latina, ou seja, ele é um antilatino-americano. Mas as conversas que eu tive com o Trump foram todas boas.”
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