Governo Lula é aprovado por 49% e desaprovado por 48%, diz Datafolha
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 49% dos brasileiros e desaprovado por 48%. O cenário é praticamente idêntico ao levantamento anterior, quando 48% aprovavam e 49% desaprovavam.
Os que não sabem são 3%, mesmo índice da pesquisa de junho. A oscilação na aprovação se deu dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa também mostrou a avaliação do governo. Pelo segundo mês seguido, 38% dizem que a gestão é ruim ou péssima. Por outro lado, 32% apontam o governo como ótimo ou bom, mesmo índice do levantamento anterior. Os que acham a gestão regular são 28% (eram 29% antes). São 3% os que não sabem.
O Datafolha também perguntou aos brasileiros qual é o principal problema do país hoje. Para 21%, é a saúde. Outros 17% citam a segurança pública. Leia os índices:
- Saúde 21%
- Violência/segurança/polícia 17%
- Economia 14%
- Corrupção 9%
- Educação 8%
- Desemprego 5%
- Fome/miséria 3%
- Social 2%
- Habitação 1%
- Salário 1%
- Má administração 1%
- Impostos 1%
- Política 1%
- Infraestrutura 1%
- Outras respostas 4%
- Tudo 1%
- Nenhuma 1%
- Não sabem 6%
De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.