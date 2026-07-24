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Política

Governo Lula é aprovado por 49% e desaprovado por 48%, diz Datafolha

Pesquisa mostrou que 38% avaliam negativamente a gestão do petista, enquanto 32% consideram que o trabalho do chefe do Executivo é 'ótimo ou bom'

Estadão Conteúdo

LULA E ARTHUR LIRA LEI GERAL DO TURISMO
Avaliação do governo Lula oscilou dentro da margem de erro TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24) mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 49% dos brasileiros e desaprovado por 48%. O cenário é praticamente idêntico ao levantamento anterior, quando 48% aprovavam e 49% desaprovavam.

Os que não sabem são 3%, mesmo índice da pesquisa de junho. A oscilação na aprovação se deu dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também mostrou a avaliação do governo. Pelo segundo mês seguido, 38% dizem que a gestão é ruim ou péssima. Por outro lado, 32% apontam o governo como ótimo ou bom, mesmo índice do levantamento anterior. Os que acham a gestão regular são 28% (eram 29% antes). São 3% os que não sabem.

O Datafolha também perguntou aos brasileiros qual é o principal problema do país hoje. Para 21%, é a saúde. Outros 17% citam a segurança pública. Leia os índices:

  • Saúde 21%
  • Violência/segurança/polícia 17%
  • Economia 14%
  • Corrupção 9%
  • Educação 8%
  • Desemprego 5%
  • Fome/miséria 3%
  • Social 2%
  • Habitação 1%
  • Salário 1%
  • Má administração 1%
  • Impostos 1%
  • Política 1%
  • Infraestrutura 1%
  • Outras respostas 4%
  • Tudo 1%
  • Nenhuma 1%
  • Não sabem 6%

De 22 a 23 de julho de 2026, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 18 de julho de 2026, com o número BR-01166/2026.

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