Haddad define slogan da campanha ‘Desperta SP’ e focará críticas à gestão Tarcísio em SP

A pré-campanha de Fernando Haddad (PT) definiu o slogan que será utilizado na disputa pelo governo de São Paulo. O lema escolhido foi “Desperta SP” e será apresentado oficialmente durante a convenção do partido, marcada para este sábado (25), em Campinas. A informação foi confirmada por interlocutores da campanha à Jovem Pan.

Segundo fontes ligadas ao núcleo político de Haddad, a decisão foi tomada horas antes da convenção. A avaliação é que o slogan busca transmitir ao eleitor a necessidade de voltar a atenção para problemas que, na visão da campanha petista, não vêm sendo enfrentados pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A estratégia da campanha será concentrar críticas em áreas consideradas sensíveis da atual gestão. Entre os temas que devem ganhar destaque estão a segurança pública, o aumento da população em situação de rua e o processo de privatização de serviços públicos, como o da Sabesp.

Outro episódio que deve ser explorado pelos petistas é a explosão registrada em um trem da Linha 12-Safira da CPTM, ocorrida na última quinta-feira (23), três dias após a Trivia Trens assumir a operação das linhas 11, 12 e 13. Após o acidente, o Governo de São Paulo determinou o retorno da CPTM à operação das linhas e afastou a concessionária.

Ao comentar o caso, Haddad criticou a condução do governo paulista. “Acho lamentável a informação de que ele dará 90 dias para que a empresa aprenda a gerir a operação. Isso deveria ser um pressuposto para participar de uma licitação. O atestado de incompetência está dado”, afirmou o pré-candidato.

A convenção do PT será realizada em um ginásio em Campinas e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O evento também reunirá o candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), e as pré-candidatas ao Senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).