Haddad deve nacionalizar campanha em SP sem tirar Tarcísio do alvo

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, deve intensificar a nacionalização da campanha nos próximos dias, mas sem deixar de ter o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como um dos principais alvos. A avaliação de aliados é que esses próximos 10 dias de campanha serão cruciais tanto para reduzir a diferença para Tarcísio nas pesquisas como para ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a retomar as rédeas da disputa presidencial.

A estratégia ganhou força diante da preocupação de aliados com o avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas para a Presidência. A avaliação é que Haddad pode aproveitar o cenário nacional para tentar desgastar o candidato do PL.

O movimento já aparece nos discursos do petista durante os atos de campanha. Além das críticas à gestão do Palácio dos Bandeirantes, Haddad tem dedicado parte dos discursos a ataques a Flávio, associando o senador ao Caso Banco Master e fazendo comparações entre ele e Lula.

Apesar do foco em temas nacionais, aliados afirmam que Haddad não pretende deixar Tarcísio de lado. O petista deve continuar criticando a gestão do governador à frente de São Paulo na tentativa de conquistar parte dos votos do eleitorado e reduzir a diferença para Tarcísio nas pesquisas.

Dentro da campanha, há diferentes avaliações sobre como combinar os dois discursos. Um dos aliados defende que Haddad aumente a associação entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro, explorando principalmente o Caso Banco Master. Outra avaliação é de que o petista deve manter o foco nos problemas do estado, como a situação das contas públicas do Palácio dos Bandeirantes e outras questões relacionadas à gestão dos últimos quatro anos.

Outro investimento da campanha é aproveitar a desistência do governador paulista de participar de debates e sabatinas para tentar desgastá-lo. Tarcísio, por exemplo, deixou de ir ao debate da Record e tem evitado entrevistas nas últimas semanas.