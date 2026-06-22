Haddad diz que as pessoas têm ‘medo de enfrentar a extrema direita’

O ex-ministro e pré-candidato ao Governo de São Paulo deu declaração durante entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan

O ex-ministro da Fazenda e o pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta segunda-feira (22) perceber que as pessoas têm “medo de enfrentar a extrema direita”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan.

Haddad contou que entende o medo por “haver muita violência” no lado oposto. “Isso não funciona no nosso caso, você pode me criticar, mas ninguém vai deixar de te ouvir por você ter me criticado. No caso da direita, não. Um prefeito, um policial, uma professora podem ser perseguidos por o que eles pensam”, declarou.

Assista à entrevista completa