Haddad diz que Marina, Tebet e França se colocaram ‘à disposição’ para serem vices na chapa em SP

Segundo o pré-candidato ao Governo de São Paulo, ele irá formalizar o convite nesta quinta-feira (25)

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta quarta-feira (24) que Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB) se colocaram à disposição para serem vices na chapa na capital paulista. “Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me comprometi a formalizar o convite até amanhã.”. O ex-ministro da Fazenda também informou que eles também estão à disposição para concorrer ao governo – Simone Tebet já era um nome certa para o Senado de São Paulo, mas Márcio e Marina iriam disputar a segunda vaga.

A informação vem após uma reunião entre Haddad o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro dele tinha sido adiantando pela Jovem Pan. Lula já havia informado a aliados no final do maio que gostaria de ver França como vice de Haddad. Inicialmente, o pessebista insistia em ser candidato ao Senado – com Simone Tebet (PSB) confirmada em uma das vagas, ele disputava a segunda com Marina Silva (Rede).

Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram a disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me… — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 24, 2026

Conforme antecipado pela coluna da Beatriz Manfredini, entre aliados de Haddad, existe a avaliação de que uma candidatura própria de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes poderia transmitir uma imagem de fragilidade do campo da esquerda diante do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O entendimento é que a necessidade de duas candidaturas para enfrentar o atual governador poderia enfraquecer o discurso de unidade do grupo.

A decisão de França de ter uma candidatura própria veio após Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) anunciarem a desistência no final de semana que não serão candidatos ao Executivo paulista.