Lula se reúne com Márcio França nesta quarta para definir destino político do ex-ministro em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (24) com o ex-ministro Márcio França (PSB) no Palácio do Planalto. O encontro, marcado para a tarde, deve servir para definir o destino político do ex-ministro nas eleições deste ano.



Como mostrou a Jovem Pan, França e a cúpula do PSB defendiam a entrada dele em uma das vagas ao Senado, fazendo uma dobradinha com Simone Tebet. O PT resistia a possibilidade por querer Marina Silva (Rede) para o posto.



Nos bastidores, Lula passou a defender que o ex-ministro assuma a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. Márcio França, por sua vez, já admitiu que poderia aceitar o convite, desde que ele partisse diretamente do presidente. A reunião desta quarta é a oportunidade para que esse movimento ocorra de forma oficial.



O encontro também deve servir para sugerir um outro caminho para o ex-ministro do Empreendedorismo. A cúpula do PSB passou a defender nos bastidores o lançamento de uma candidatura própria de França ao governo paulista. Aliados do ex-ministro acreditam que ele pode entrar na disputa como um polo de moderação, conquistando votos de centro e retirando apoios importantes de Tarcísio de Freitas (Republicanos), forçando um segundo turno no estado.



A estratégia cogitada pelo PSB prevê um palanque duplo da esquerda, com França e Haddad disputando os votos no primeiro turno e o ex-ministro declarando apoio ao petista em um eventual segundo turno — nos mesmos moldes da disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024, quando Tabata Amaral e Guilherme Boulos entraram na corrida pelo campo progressista. Nenhuma decisão, no entanto, será tomada sem a anuência de Lula.