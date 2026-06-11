Haddad planeja lançar preliminares do programa de governo em junho

Pré-candidato ao governo de SP disse querer participação pública na elaboração peça, evitou revelar nome do vice e afirmou que discussões dependem do PSB com Lula

Vice de Fernando Haddad para o governo deve ser anunciado nos próximos dias

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT-SP) afirmou nesta quinta-feira (11) que deve apresentar as primeiras diretrizes do seu programa de governo ainda neste mês. A declaração foi feita a jornalistas durante uma agenda com mulheres na capital paulista.

Segundo Haddad, o plano ainda está em fase de esboço, mas pontos cruciais do debate devem ser adiantados para colher a opinião pública sobre as propostas. O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), responsável pela elaboração do documento, está avançando com as propostas iniciais e deve concluir os trabalhos até o fim da primeira quinzena de julho, de acordo com interlocutores petistas.

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Aos jornalistas, Haddad evitou cravar um nome para a vice e afirmou que as discussões dependem do PSB com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como mostrou a Jovem Pan, uma ala do PT ainda nutre a esperança de ter a ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet (PSB) na chapa. Pesquisas internas do partido apontam a ex-ministra como o nome mais competitivo para atrair votos de centro e do agronegócio — à frente de Márcio França, Marina Silva e Tereza Vendramini, a Teka.

O próprio partido, porém, admite que as chances são mínimas: Tebet acertou com Lula a candidatura ao Senado por São Paulo, e uma mudança de rota poderia afastá-la da política.

Segundo fontes da campanha, o nome de Márcio França para a vice na chapa de Haddad pode ser anunciado nos próximos dias. Membros do PT acreditam que ele pode aceitar o posto, atendendo a um pedido direto de Lula.

França estaria inclinado a aceitar e desistir de sua pré-candidatura ao Senado, desde que tenha uma reunião presencial com o petista e que o convite seja feito oficialmente a ele.