Lula decreta luto oficial pelas mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes

Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que a medida é um 'sinal de reconhecimento e gratidão' pelo o que as atrizes fizeram pela cultura brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou nesta terça-feira (18) luto oficial de três dias pelas mortes das atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo disse que a medida é um “sinal de reconhecimento e gratidão” por tudo que elas fizeram pela cultura brasileira.

“Perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e carisma”, escreveu Lula.

O chefe do Executivo chamou as atrizes de “pioneiras da televisão” ao ressaltar o legado delas. “As trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo”, afirmou o petista.

Laura Cardoso morreu na segunda-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo. Segundo informou a filha, Fátima Cardoso, a atriz passou mal em sua residência no Sumaré, Zona Oeste da capital, por volta das 23h20.

Nascida Laurinda de Jesus Balleroni, em 1927, Laura começou a atuar aos 15 anos. A chegada à televisão se deu uma década depois, em 1952, quando integrou o elenco de “Tribunal do Coração”, exibido pela TV Tupi. A atriz trabalhou em mais de 60 novelas.

A assessoria de Glória Menezes informou que a atriz morreu nesta terça-feira (19), aos 91 anos, de causas naturais. Ela estava em sua casa, no Rio de Janeiro.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, em 1927, Glória iniciou a sua carreira no teatro em 1959. No mesmo ano, começou a trabalhar na televisão, na novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Tupi. Ao longo da carreira, dividiu as telas com o marido, o ator Tarcísio Meira, que morreu em 2021.