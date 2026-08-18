Caiado diz que Nikolas Ferreira ‘entubou’ após defender hidroxicloroquina para Covid-19

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou nesta terça-feira (18) que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) “entubou” depois de defender o uso da hidroxicloroquina durante a pandemia de Covid-19. Caiado afirmou que o deputado teria deixado de se manifestar posteriormente sobre o tema.

“Ele ficou quieto depois. Entubou”, disse Caiado.

A declaração foi feita durante a apresentação do programa nacional de saúde da campanha presidencial de Caiado. O plano foi elaborado com a colaboração do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, que participou da construção das propostas para a área.



Caiado também afirmou que, em um processo democrático, é necessário conviver com pessoas que não confiam na ciência, e enfatizou que o prejuízo que isso traz é enorme.



A discussão remete ao período mais crítico da pandemia, quando a hidroxicloroquina foi defendida por setores políticos como alternativa para o tratamento da Covid-19. Estudos posteriores não demonstraram eficácia do medicamento contra a doença, e órgãos públicos e entidades científicas passaram a desaconselhar seu uso para essa finalidade.



Documentos oficiais registram que a hidroxicloroquina chegou a ser promovida no Brasil como parte do chamado “tratamento precoce”, apesar da ausência de comprovação científica de eficácia contra a Covid-19.

Entenda o que Nikolas Ferreira postou

A declaração de Caiado faz referência a uma postagem recente de Nikolas Ferreira sobre o depoimento de Anthony Fauci ao Senado dos Estados Unidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado afirmou que documentos e registros atribuídos ao médico americano revelariam contradições entre suas conversas privadas e as orientações defendidas publicamente durante a pandemia.

Nikolas também retomou a defesa da hidroxicloroquina, afirmando que Fauci teria mudado de posição sobre o medicamento depois que Donald Trump passou a defendê-lo e que a substância poderia ter salvado milhões de pessoas.



A interpretação, porém, é contestada por especialistas e por reportagens de checagem. Registros divulgados sobre Fauci indicam que ele questionava a eficácia da hidroxicloroquina ainda no início da pandemia, enquanto grandes estudos clínicos realizados posteriormente não encontraram benefício do medicamento no tratamento ou na prevenção da Covid-19.