Irmão do senador Cleitinho morre vítima de leucemia

Matheus Azevedo aguardava um transplante de medula óssea no tratamento; prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias no município

Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), morreu no sábado (18). Ele era irmão também do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos). Matheus realizava tratamento contra uma leucemia e aguardava a realização de um transplante de medula óssea.

Em decorrência do falecimento, a prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, familiares de Matheus publicaram mensagens sobre o período de tratamento e a trajetória do jovem contra a doença.

Veja a publicação do senador Cleitinho: