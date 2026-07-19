Irmão do senador Cleitinho morre vítima de leucemia
Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), morreu no sábado (18). Ele era irmão também do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Republicanos). Matheus realizava tratamento contra uma leucemia e aguardava a realização de um transplante de medula óssea.
Em decorrência do falecimento, a prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, familiares de Matheus publicaram mensagens sobre o período de tratamento e a trajetória do jovem contra a doença.