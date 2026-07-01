Júlia Zanatta diz que atrito entre Flávio e Michelle é ‘pauta superada’

A deputada federal afirmou à Jovem Pan que desentendimentos são normais em toda família

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (1º) ser “pauta superada” o atrito entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista exclusiva a Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a parlamentar disse que desentendimentos são normais em “todo time que é grande” e em “toda família”.

“Nossa pauta única agora de todos da direita é o resgate do Brasil. É vencer a eleição de presidente da República para que o PT não continue mais quatro anos no poder”, declarou Zanatta.

Perguntada sobre a possibilidade de assumir a presidência do PL Mulher, a deputada negou haver conversas do tipo. Zanatta disse que Michelle deixou momentaneamente a liderança do segmento feminino do Partido Liberal (PL).

Sobre desafios para a campanha de de Flávio, a parlamentar listou:

Empolgar o eleitor desacreditado na política para votar;

Unir a direita;

Manter a base aquecida, entrosada e animada.

Quanto a sair vice de Flávio nas eleições, Zanatta disse que estar à disposição do senador e que seria uma “honra” compor a chapa. A deputada ainda ponderou ser necessário que a posição seja ocupada por uma pessoa “competente, fiel e leal” independentemente de ser uma mulher.