Kassab diz que o PSD não faz parte do ‘Centrão’

Kassab disse que o PSD tem uma 'postura diferenciada' dos partidos do 'Centrão'

O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, disse neste sábado (15) que a sua legenda não faz parte do “Centrão”. O dirigente deu declaração em entrevista exclusiva ao Jornal Jovem Pan.

Perguntado sobre sua fala de que os partidos do Centrão estão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kassab destacou que o PSD “é totalmente diferente” da ala política.

“O Centrão são partidos que eles mesmos se autodenominam Centrão. E, o PSD é um partido que tem tido uma postura diferenciada”, afirmou o dirigente.

Kassab disse que a sua legenda, cujo candidato à Presidência é Ronaldo Caiado, apresentou-se no pleito deste ano como uma “alternativa” para os que “não querem Lula” nem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na chefia do Palácio do Planalto.