Lucas Ribeiro vence no 1º turno e é eleito governador da Paraíba
Lucas Ribeiro (PP) foi eleito governador da Paraíba neste domingo (4). Com 85,18% das urnas apuradas, o atual governador recebeu 64,34% dos votos válidos e não pode mais ser alcançado pelos adversários. Efraim Filho (PL) aparece em segundo lugar, com 24,41%. Com mais de 50% dos votos válidos, Lucas garantiu a vitória ainda no primeiro turno.
Trajetória
Advogado, Lucas Ribeiro iniciou a trajetória política em Campina Grande, onde foi vereador, secretário municipal e vice-prefeito. Em 2022, foi eleito vice-governador na chapa encabeçada por João Azevêdo (PSB).
Lucas assumiu definitivamente o governo em abril de 2026, após Azevêdo deixar o cargo para disputar o Senado. Aos 37 anos, entrou na eleição buscando conquistar nas urnas seu primeiro mandato como titular do Executivo estadual.
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