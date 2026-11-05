Deputados articulam lista de assinaturas contra nome de novato na presidência da Alesp

Por acordo histórico, a presidência da Alesp sempre fica com o partido que fez a maior bancada na eleição, seguindo o critério de proporcionalidade

Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) articulam nos bastidores a coleta de assinaturas contra a indicação de um nome em primeiro mandato para comandar a Casa a partir de 2027. A tendência é que lista conte com assinaturas de parlamentares tanto da base quanto da oposição.

Por acordo histórico, a presidência da Alesp sempre fica com o partido que fez a maior bancada na eleição, seguindo o critério de proporcionalidade. Com isso, o PL comandará o legislativo paulista pelos próximos quatro anos.

Um dos nomes mais fortes para comandar a Casa é o de Rogério Franco (PL), ex-prefeito de Cotia, que foi eleito deputado pela primeira vez nas eleições deste ano. Franco tem predileção do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

A possível indicação dele tem preocupado tanto deputados da base como da oposição. Historicamente, a Alesp elege um parlamentar reeleito para o comando da Casa. As últimas vezes em que um parlamentar de primeiro mandato comandou o legislativo estadual foi no começo da República, na década de 1890.

Em contraponto, parlamentares têm defendido um nome do PL reeleito nas eleições deste ano. Ao menos cinco nomes disputam o posto: Rodrigo Ashiuch, Tenente Coimbra, Alex Madureira, Thiago Auricchio e Ricardo Madalena. Dos cinco, Madureira e Ashiuch entram como favoritos na disputa.

O presidente da Alesp, André do Prado (PL), chegou a conversar com Valdemar Costa Neto sobre os nomes colocados na mesa nesta semana e deve repassar as opções para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nos próximos dias. Somente após esse encontro um nome deve ser escolhido.

Os deputados eleitos e reeleitos tomam posse no dia 1º de fevereiro, quando também acontece a eleição para a Mesa Diretora. Além da presidência do PL, a 1ª secretaria deve ficar com o PT, enquanto a vice-presidência da Casa tende a ser do Republicanos.