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Política

Lula assina medida que bloqueia recursos financeiros de bets ilegais

Iniciativa do governo federal prevê que bancos congelem ativos de apostas irregulares para asfixiar o fluxo financeiro do crime organizado

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Lula (PT) Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Lula (PT) anunciou, nesta sexta-feira (19), uma medida para garantir o bloqueio de recursos financeiros de bets ilegais. Além disso, o dinheiro congelado pelos bancos será incrementado no Fundo Nacional de Segurança Pública, através da cooperação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Pelas redes sociais, Lula afirmou que o governo avança no intuito de “sufocar o fluxo” das finanças das bets que não seguem a legislação brasileira.

Os recursos destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública, segundo o presidente, vai reforçar o combate à estrutura econômica do crime organizado.

“Com a nova Lei Antifacção e a inteligência acumulada no combate a crimes financeiros, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União avançam para sufocar o fluxo de recursos de bets ilegais”, afirmou Lula no X.

A medida de Lula foi assinada durante reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Em vídeo publicado no X, Durigan explicou como vai funcionar a iniciativa do Planalto. Segundo ele, a Fazenda vai comunicar os bancos da presença de recursos vindos de empresas de apostas ilegais e, em seguida, encaminhará o processo para o MJSP para poder ser feita a destinação do dinheiro para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

“Quando a gente identificar uma ilegalidade, nós vamos comunicar os bancos dizendo: qualquer conta que você tenha que trate de recursos dessas bets irresponsáveis, você trate de congelar. A partir disso, nós vamos mandar o processo do Ministério da Justiça, que vai cuidar de caminhar até o fim para que esse recurso saia dos bancos, respeitado o devido processo legal, e vá para o Fundo de Segurança Pública”, disse.

A assinatura da medida ocorreu no mesmo dia em que uma operação dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, junto à Receita Federal, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre movimentação bilionária de recursos por meio de plataformas de apostas clandestinas.

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