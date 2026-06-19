Lula assina medida que bloqueia recursos financeiros de bets ilegais

Iniciativa do governo federal prevê que bancos congelem ativos de apostas irregulares para asfixiar o fluxo financeiro do crime organizado

O presidente Lula (PT) anunciou, nesta sexta-feira (19), uma medida para garantir o bloqueio de recursos financeiros de bets ilegais. Além disso, o dinheiro congelado pelos bancos será incrementado no Fundo Nacional de Segurança Pública, através da cooperação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Pelas redes sociais, Lula afirmou que o governo avança no intuito de “sufocar o fluxo” das finanças das bets que não seguem a legislação brasileira.

Os recursos destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública, segundo o presidente, vai reforçar o combate à estrutura econômica do crime organizado.

“Com a nova Lei Antifacção e a inteligência acumulada no combate a crimes financeiros, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União avançam para sufocar o fluxo de recursos de bets ilegais”, afirmou Lula no X.

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Ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, assinei hoje uma nova medida que garante o bloqueio de recursos financeiros de empresas ilegais de apostas.



Com a nova Lei… pic.twitter.com/e1t5xD7goA — Lula (@LulaOficial) June 19, 2026

A medida de Lula foi assinada durante reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Em vídeo publicado no X, Durigan explicou como vai funcionar a iniciativa do Planalto. Segundo ele, a Fazenda vai comunicar os bancos da presença de recursos vindos de empresas de apostas ilegais e, em seguida, encaminhará o processo para o MJSP para poder ser feita a destinação do dinheiro para o Fundo Nacional de Segurança Pública.

“Quando a gente identificar uma ilegalidade, nós vamos comunicar os bancos dizendo: qualquer conta que você tenha que trate de recursos dessas bets irresponsáveis, você trate de congelar. A partir disso, nós vamos mandar o processo do Ministério da Justiça, que vai cuidar de caminhar até o fim para que esse recurso saia dos bancos, respeitado o devido processo legal, e vá para o Fundo de Segurança Pública”, disse.

A assinatura da medida ocorreu no mesmo dia em que uma operação dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, junto à Receita Federal, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre movimentação bilionária de recursos por meio de plataformas de apostas clandestinas.