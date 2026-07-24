Lula chama Bolsonaro de ‘imbecil’ por falas sobre ‘caixa-preta’ do BNDES; veja vídeo
O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou nesta sexta-feira (24) o ex-presidente Jair Bolsonaro de “imbecil” por críticas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A declaração do petista se deu durante visita à fábrica da Avibras, em Jacareí, no interior de São Paulo.
“Quantas vezes o BNDES foi acusado de [ter] uma caixa-preta?” ‘Vou acabar com a caixa-preta do BNDES’. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa-preta, a caixa-preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada e não tinha inteligência”, declarou o petista.
A “caixa-preta” do BNDES foi um dos temas dominantes na campanha de Bolsonaro nas eleições de 2018. O ex-presidente prometeu, se eleito, instaurar auditoria na instituição financeira para mostrar “o que foi feito com o dinheiro”.
O BNDES gastou cerca de R$ 48 milhões com a apuração das operações relacionadas ao grupo J&F, controlador da JBS. O relatório final da auditoria disse que não havia nenhuma evidência de corrupção direta nas transações feitas de 2005 a 2018.
Em live semanal de janeiro de 2022, Bolsonaro admitiu que não havia “caixa-preta” no BNDES e as operações verificadas “foram legais”.