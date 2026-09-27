JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
JP Futebol Clube | 18h00 - 19h30
Política

Lula diz que quer ‘polícia especial’ contra crime organizado

As declarações foram feitas em entrevista à Band para o programa Canal Livre

Estadão Conteúdo

Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) EVARISTO SA / AFP

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que quer criar uma “polícia especial” para agir contra o crime organizado nas comunidades. Ele também reforçou que, se for reeleito, seu governo vai criar um ministério exclusivo para tratar do tema segurança pública. Hoje, o assunto está sob alçada do Ministério da Justiça.

As declarações foram feitas em entrevista à Band para o programa Canal Livre. A íntegra será transmitida às 20 horas deste domingo, 27.

“O terrorismo na comunidade, nós vamos acabar. Aprovou a emenda constitucional, no dia seguinte está criado o Ministério da Segurança Pública, com a definição de uma polícia especial que eu quero criar, uma Força Nacional capaz de fazer intervenção em qualquer situação”, afirmou o presidente.

Na avaliação do petista, intervenções federais com uso das Forças Armadas não trouxeram o resultado esperado. “Quando levava o Exército para lá para fazer intervenção, os bandidos saíam. Quando o exército saía, os bandidos voltavam. Essa Força Nacional é boa, mas não é suficiente. Nós precisamos de uma Força Nacional preparada para ser Força Nacional, com soldados preparados”, explicou.

O presidente criticou ações violentas da polícia em comunidades e disse que a melhor estratégia para enfrentar o crime é por meio da asfixia financeira, porque o crime “virou uma indústria multinacional” que está na “Justiça, na polícia, no futebol, na política, no empresariado”.

“É muito fácil ir lá e matar, como foi feito agora no Rio de Janeiro, no (Massacre do) Carandiru (em 1992, em São Paulo). O governador até pega popularidade naquela semana, mas aquilo não dá resultado. O que dá resultado é dar garantias às pessoas. A polícia vai ocupar de forma ordenada, mas mais do que ocupar, é preciso que o Estado tenha presença com políticas públicas em cada comunidade”, destacou o petista.

Lula também explicou por que é crítico à classificação das facções criminosas brasileiras como “terroristas” pelo governo dos Estados Unidos. “Quando eu não concordo que o PCC, o Comando Vermelho, sejam terroristas, é o terrorismo do (presidente dos EUA, Donald) Trump. O terrorismo do Trump é o terrorismo de Estado. É o terrorismo do cara que quer derrubar o governo. O nosso terrorismo aqui é para a comunidade, (…) que não deixa a sociedade viver livremente”, afirmou.

Assuntos

continue lendo

Presidente Lula (PT) Política ‘Além de ele corromper com dinheiro, ele corrompeu com orgia’, diz Lula sobre Vorcaro "Ele trazia mulheres da Suíça, mulheres da Suécia aqui pro Brasil pra fazer orgia com políticos e com gente muito importante", disse o petista
  1. Dino usa precedente sobre liberdade de imprensa para liberar posts sobre Nossa Senhora Estadão Conteúdo · há 1 hora
  2. Campanha de Flávio acusa Dino de interferência eleitoral após decisão sobre Nossa Senhora: ‘Atropelando as regras’ Jovem Pan · há 3 horas
  3. Em ato na Catedral da Sé, Haddad diz que Flávio tem postura de intolerância religiosa Estadão Conteúdo · há 4 horas
  4. Dino derruba decisão de Mendonça que mandou apagar post de humorista sobre Nossa Senhora a pedido de Flávio Jovem Pan · há 6 horas