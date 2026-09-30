Lula diz que está fazendo levantamento sobre quem desrespeita outras religiões
O presidente Lula (PT) declarou nesta quarta-feira (30) que a equipe dele está fazendo um levantamento sobre pessoas que desrespeitam religiões. A declaração foi feita em entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do YouTube Cosmo Política.
“Já teve um imbecil que chutou Nossa Senhora Aparecida. Agora estamos fazendo um levantamento de gente que desrespeita outras religiões. O ideal é a gente respeitar todas as religiões, a gente respeita a religião católica, respeita os evangélicos, respeita a religião de matrizes africana. Ninguém é melhor do que ninguém”Presidente Lula
A fala de Lula ocorre diante da repercussão da notícia falsa de que o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, vai retirar a condição de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Flávio nega.
“A única coisa que compensa é a gente respeitar a fé dos outros e não querer acabar com a Nossa Senhora Aparecida. Isso jamais”, disse o presidente, sem citar nominalmente Flávio.
Assim como de costume em aparições desde a repercussão da polêmica, Lula apareceu com uma imagem católica procurando se aproximar do grupo religioso. Ele recebeu dos entrevistadores uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda de Manaus.
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