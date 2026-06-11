Lula diz que INSS prevê zerar fila de espera aos beneficiários até setembro

De acordo com o Ministério da Previdência, fila é a menor em 17 meses

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (11), que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pretende zerar a fila de espera por benefícios sociais até setembro deste ano, um mês antes das eleições.

“Quero dar os parabéns à nova presidente do INSS que prometeu para mim que até o mês de setembro ela vai zerar a famosa fila do INSS de pessoas esperando o benefício”, disse Lula.

A nova presidente do INSS é Ana Cristina Viana Silveira que assumiu o cargo no dia 13 de abril deste ano, substituindo Gilberto Waller, que esteve à frente da instituição nos últimos 11 meses.

Com mais de duas décadas dedicadas ao sistema previdenciário, Ana Cristina ingressou no Instituto ainda em 2003 como Analista do Seguro Social. Antes de assumir a presidência do INSS, ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

De acordo com o Ministério da Previdência, a fila do INSS, que é de 2,2 milhões de requerimentos, é a menor em 17 meses. Eram 3,1 milhões em fevereiro.

Fraudes no INSS

A troca no comando do instituto aconteceu em meio à confissão das fraudes envolvendo o órgão. No dia de 10 de abril, a Jovem Pan apurou que o empresário Maurício Camisotti assinou um acordo de delação premiada com a PF, onde assumiu as fraudes nos descontos.

Preso desde setembro do ano passado, ele é apontado como um dos principais operadores do esquema investigado na Operação Sem Desconto.

Camisotti também é acusado de fraude na arrecadação das dívidas e de corrupção para facilitar o esquema. A delação é a primeira da investigação. O acordo foi negociado desde o fim do ano passado.

Na mesma época, a defesa enviou o material ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela homologação.