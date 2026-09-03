Lula diz ser fundamental investigar caso Master ‘sem blindagem’: ‘Doa a quem doer’

O chefe do Executivo se pronunciou após vazamento de conversas de Daniel Vorcaro com políticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou nesta quinta-feira (3) sobre o vazamento de conversas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com políticos. Em vídeo, o chefe do Executivo afirmou ser “fundamental que se investigue todo mundo sem blindagem, doa a quem doer”.

“O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade”, disse o petista.

Lula afirmou que o caso do Banco Master é “o maior roubo da história do Brasil”. O chefe do Executivo destacou que, durante o seu governo, Vorcaro foi preso e as supostas fraudes envolvendo a instituição financeira foram reveladas.

O chefe do Executivo disse que o banqueiro “tem relações com muita gente poderosa” e que “há suspeita de políticos e agentes públicos envolvidos”.

“Nossa democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos. Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República liderem o processo e garantam integridade e confiança nas investigações”, declarou.

Lula disse que “instituições fortes e respeitadas” são necessárias para a democracia. O chefe do Executivo também defendeu reforma do sistema político e do Judiciário.