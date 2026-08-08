Lula enviará dados do desmatamento ao ‘amigo’ Trump: ‘Não informaram a verdade’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (8) que pretende enviar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dados sobre a redução do desmatamento no Brasil. A declaração foi feita durante sua participação em um encontro do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo Lula, o país registrou o menor índice de desmatamento desde 2016. O presidente afirmou que fez registros dos números para apresentá-los a Trump, em resposta a uma das justificativas utilizadas pelo governo americano para a adoção de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

“Nós ontem anunciamos o menor desmatamento da história desde 2016. Foi uma coisa fantástica e eu fiz questão de tirar fotografia dos números”, afirmou.

Lula disse ainda que pretende mostrar os dados ao presidente americano, o qual chamou de ‘amigo’ para contestar informações que, segundo ele, teriam chegado ao governo dos Estados Unidos.

“Como os EUA, neste novo tarifaço que ele fez pro Brasil, um dos motivos é que a gente não cuidava do desmatamento, eu quero preparar os números e mandar pro meu amigo Trump. Pra ele saber que quem informou ele não informou a verdade”, declarou o presidente.