Lula intensifica transição no Planalto e exonera braço-direto para reforçar campanha

Exonerações atingem chefe de gabinete do presidente e número dois da Secom, que passam a atuar na estrutura eleitoral do petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou o movimento de transição no Palácio do Planalto para reforçar a estrutura de sua campanha à reeleição. Nesta quarta-feira (22), o governo oficializou a exoneração do chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e do secretário-executivo da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Tiago Cesar dos Santos.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, ambos deixam os cargos para atuar diretamente na campanha do presidente.

Homem de confiança de Lula, Marcola era considerado o principal nome do gabinete presidencial e responsável por coordenar a agenda do chefe do Executivo. Nos bastidores, qualquer interlocução com o presidente passava pelo chefe de gabinete. Agora, ele ficará dedicado à articulação política e à organização da agenda eleitoral do petista.

Já Tiago Cesar dos Santos, considerado braço-direito do ministro da Secom, Sidônio Palmeira, deve reforçar a equipe de comunicação da campanha de Lula. Ele passa a integrar a estrutura ao lado do marqueteiro Raul Rabelo, do fotógrafo oficial Ricardo Stuckert e de Raquel Sepulveda, responsável pela comunicação com a imprensa.