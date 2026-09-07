Lula, Motta, Alcolumbre e Fachin acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília

Presidentes dos Três Poderes ficaram na tribuna de autoridades durante a cerimônia na Esplanada dos Ministérios

Presidente Lula (PT) acena ao lado de sua esposa, Rosângela da Silva, enquanto lideram o desfile militar durante as comemorações do Dia da Independência em Brasília, em 7 de setembro

O presidente Lula (PT) e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participam nesta segunda-feira (7) do desfile cívico-militar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento começou pouco depois das 9h, após a execução do Hino Nacional.

Também estão na tribuna de autoridades o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros de diferentes áreas do governo, além do advogado-geral da União, Jorge Messias.

O desfile deste ano foi organizado pelo governo federal em torno de três eixos: soberania nacional, enfrentamento à violência contra as mulheres e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

A cerimônia ocorre na Esplanada dos Ministérios e tem previsão de término às 11h. O público começou a chegar ao local antes das 6h30, e as arquibancadas estavam cheias antes do início do desfile.

*Com informações da Agência Brasil