Lula, Motta, Alcolumbre e Fachin acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília
O presidente Lula (PT) e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participam nesta segunda-feira (7) do desfile cívico-militar do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento começou pouco depois das 9h, após a execução do Hino Nacional.
Também estão na tribuna de autoridades o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros de diferentes áreas do governo, além do advogado-geral da União, Jorge Messias.
O desfile deste ano foi organizado pelo governo federal em torno de três eixos: soberania nacional, enfrentamento à violência contra as mulheres e a Copa do Mundo Feminina de 2027.
A cerimônia ocorre na Esplanada dos Ministérios e tem previsão de término às 11h. O público começou a chegar ao local antes das 6h30, e as arquibancadas estavam cheias antes do início do desfile.
*Com informações da Agência Brasil
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