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Política

Quaest: rejeição a Lula diminui 1% e a de Flávio se mantém

Ambos continuam como os candidatos à presidência que lideram esse quesito

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro e Lula
Na pesquisa do último dia 21, 56% afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula Divulgação / PR e Agência Senado

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 55% para 54% em uma semana, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manteve com uma rejeição de 56%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição. Na pesquisa do último dia 21, 56% afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula. Ambos estavam tecnicamente empatados no indicador, em razão da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no país, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira (25). Contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

1º turno

A Quaest também testou um cenário de primeiro turno. Nesta fase, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34%. Na pesquisa anterior, o petista tinha 37%, e o senador, 33%.

Veja abaixo os números de 1º turno divulgados pela Quaest:

  • Lula: 39%;
  • Flávio Bolsonaro: 34%;
  • Augusto Cury: 4%;
  • Ronaldo Caiado: 4%;
  • Renan Santos: 3%;
  • Romeu Zema: 1%;
  • Samara Martins (UP): 0%;
  • Clariana Barão (DC): 0%;
  • Edmilson Costa (PCB): 0%;
  • Hertz Dias (PSTU): 0%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%;
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%;
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%;
  • Indecisos: 5%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 10%.

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