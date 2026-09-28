Quaest: rejeição a Lula diminui 1% e a de Flávio se mantém
A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 55% para 54% em uma semana, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manteve com uma rejeição de 56%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).
Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição. Na pesquisa do último dia 21, 56% afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula. Ambos estavam tecnicamente empatados no indicador, em razão da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.
A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no país, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira (25). Contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.
1º turno
A Quaest também testou um cenário de primeiro turno. Nesta fase, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34%. Na pesquisa anterior, o petista tinha 37%, e o senador, 33%.
Veja abaixo os números de 1º turno divulgados pela Quaest:
- Lula: 39%;
- Flávio Bolsonaro: 34%;
- Augusto Cury: 4%;
- Ronaldo Caiado: 4%;
- Renan Santos: 3%;
- Romeu Zema: 1%;
- Samara Martins (UP): 0%;
- Clariana Barão (DC): 0%;
- Edmilson Costa (PCB): 0%;
- Hertz Dias (PSTU): 0%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%;
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%;
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%;
- Indecisos: 5%;
- Branco/nulo/não vai votar: 10%.
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