Lula pede vitória da Seleção: ‘Pelo amor de Deus, Ancelloti, ganhe outro jogo’

Fala ocorreu no final do discurso do presidente na inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, Bahia

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

O presidente Lula (PT) pediu nesta quarta-feira (1º) “pelo amor de Deus” para que o técnico italiano Carlo Ancelotti vença outra partida no comando da Seleção Brasileira.

“Que, pelo amor de Deus, Ancelotti, ganhe outro jogo, pelo amor de Deus”, disse Lula. Fala ocorreu no final do discurso do presidente na inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, Bahia.

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, às 17h.

Os europeus avançaram após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1. O time de Ancelotti passou após virar seu jogo na fase de 16-avos por 2 a 1 contra o Japão. Lula também agradeceu ao técnico italiano por ter deixado Casemiro em campo mesmo após o gol do Japão na última terça.