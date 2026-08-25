Com escassez de lideranças, Lula tenta vencer bolsonarismo e chegar ao 4º mandato

Aos 80 anos, petista disputa pela sétima vez a Presidência e tenta conquistar o quarto mandato no Palácio do Planalto

O presidente Lula (PT) chega às eleições de 2026 para disputar pela sétima vez a Presidência da República. Aos 80 anos, o petista tenta conquistar um novo mandato no Palácio do Planalto e aparece como líder nas pesquisas de intenção de voto.

A primeira disputa presidencial de Lula foi em 1989, na eleição que marcou a redemocratização do país. Ele chegou ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello, mas perdeu. Em 1994 e 1998, voltou a concorrer e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso nas duas ocasiões.

A vitória veio em 2002. Lula venceu José Serra no segundo turno e assumiu a Presidência em janeiro de 2003. Quatro anos depois, foi reeleito ao derrotar Geraldo Alckmin, então candidato do PSDB.

Em 2010, deixou o cargo após dois mandatos e apoiou a candidatura de Dilma Rousseff, eleita naquele ano e reeleita em 2014.

Lula voltou a disputar a Presidência em 2022. Antes disso, porém, ficou fora da eleição de 2018 por causa das condenações da Operação Lava Jato. Posteriormente, as decisões foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos.

Com os direitos políticos recuperados, Lula enfrentou o ex-presidente, e agora preso, Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. Foi eleito com 60,3 milhões de votos, contra 58,2 milhões do adversário.

Eleições de 2026

Quatro anos depois, Lula volta às urnas para tentar permanecer no Palácio do Planalto. O principal adversário nas pesquisas é Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pesquisas divulgadas recentemente apontam que Lula e Flávio Bolsonaro aparecem na primeira e na segunda posição, respectivamente.

Para abrir oficialmente a campanha – que aconteceu no domigo (16) -, Lula escolheu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A cidade faz parte da história política do presidente.

Foi ali que Lula trabalhou como metalúrgico e começou a atuar no movimento sindical. No fim dos anos 1970, ganhou projeção nacional ao liderar greves de trabalhadores da região.

Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). A partir dali, passou a disputar eleições e se tornou uma das principais lideranças da oposição durante a redemocratização.

A escolha de São Bernardo para o início da campanha de 2026 recupera justamente esse período da trajetória de Lula.

Do sindicato ao Planalto

Lula nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, em 1945. Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo.

Na adolescência, começou a trabalhar e, posteriormente, tornou-se metalúrgico. A atuação sindical o levou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.

Em 1980, ajudou a criar o PT. Seis anos depois, foi eleito deputado federal por São Paulo.

A eleição presidencial de 1989 marcou sua primeira tentativa de chegar ao Planalto. Depois das derrotas de 1989, 1994 e 1998, Lula venceu em 2002.

Os dois mandatos seguintes se tornaram seu principal período de permanência no poder. Depois de deixar a Presidência, continuou como uma das principais lideranças políticas do país.

Um país polarizado

A atual eleição ocorre em um momento diferente das primeiras campanhas de Lula. Aos 80 anos, ele disputa a Presidência contra uma oposição que tem no bolsonarismo sua principal força eleitoral.

A idade também faz parte da campanha. Se for eleito, Lula terá 84 anos ao fim do novo mandato.

O resultado das urnas terá impacto não apenas sobre o Governo Federal, mas também sobre o futuro do PT. Aos 84 anos, Lula continua sendo o principal nome eleitoral do partido e da esquerda brasileira e uma das figuras principais do país.