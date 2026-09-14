Renan volta a criticar STF: ‘Não dá para aceitar ordens de ministro que servem a escândalo’

A campanha do candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e cobrou uma reação da Corte à crise envolvendo ministros. Em entrevista à Mathias TV nesta segunda-feira (14) o presidenciável afirmou que “não dá pra aceitar ordens advindas de ministros do STF que servem a escândalo de corrupção, que servem basicamente a uma quadrilha”.

Ele voltou a dizer que a decisão considerada ilegal não deve ser cumprida. “A decisão que é fruto da árvore envenenada não se aceita”, afirmou. Em seguida, ele cobrou uma reação à crise que envolve ministros do STF. “Ou quem hoje ocupa as posições institucionais toma uma decisão ou a República vai começar a quebrar por dentro”, disse.

Durante coletiva de imprensa, o candidato afirmou que “a operação que acontece no STF é uma operação de blindagem geral, de salvação geral, que inclui o próprio Vorcaro, que inclui a turma do Lula, que inclui a turma do Flávio Bolsonaro.

Ele voltou a cobrar uma atuação do STF no julgamento marcado para esta terça-feira (15) que analisará a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes: “Se isso terminar em pizza, se isso terminar em nada, nós temos uma eleição que vai ser suspeita”, disse. “O Brasil precisa saber o que aconteceu nesse caso. Os ministros precisam ser afastados”, defendeu.

O candidato também voltou a criticar o seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que “a campanha do Flávio está comemorando que a população não está falando do caso Dark Horse com ele, ou seja, é uma candidatura que consiste em torcer para que as pessoas vejam que eles são corruptos e não façam nada sobre isso”, disse.