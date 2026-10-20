Marçal chama Renan de nazista e ex-candidato responde: ‘Caso Flávio vença, serei perseguido’

Segundo o ex-candidato, o empresário é como um 'soldadinho de Flávio' nas redes para 'humilhar e desconstruí-lo como ser humano'

O empresário e influenciador Pablo Marçal, apoiador do candidato do PL ao Executivo, Flávio Bolsonaro, chamou o ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) de nazista e o comparou com o ditador Adolf Hitler. “O Renan criou uma seita na cabeça dos moleques esquisito. O cara tem um perfil do Hitler absurdo, até trejeito dele de querer implantar coisa de comunista e ditador, que não tem nada a ver com a direita”, disse Marçal em vídeo publicado nas redes sociais.

Nesta terça-feira (20), Renan publicou em suas redes sociais um vídeo em resposta ao empresário dizendo que acredita que Flávio já esteja tecnicamente eleito, e que, por isso, sofrerá um perseguição do governo dele.

“Como eu sei que o Flávio vai vencer essas próximas eleições, eu já posso falar para vocês: haverá perseguição dessa turma contra mim, talvez contra vocês [eleitores do Renan]”, afirmou Renan.

Durante o mesmo vídeo, Marçal despreza os eleitores de Renan para somar aos votos de Flávio no segundo turno. “Você que votou no Renan, fica com esse voto, anula, põe onde você quiser e acabou”, afirmou.

Segundo Renan, o objetivo de Marçal é humilhá-lo e o descontruir como ser humano o chamando de nazista sendo como “um soldadinho de Flávio” nas redes. “O Flávio infelizmente é envolvido em muitos escândalos de corrupção e não tem condição de debater comigo, fugiu de mim todas as vezes que pôde, e ele usa o Marçal como soldadinho nas redes sociais para cumprir esse papel”, completou.