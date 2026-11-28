Segundo o prefeito a escolha dos modelos foi feita sem sua revisão prévia

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que determinou a substituição dos enfeites natalinos instalados nos postes da cidade após críticas da população nas redes sociais.

Durante entrevista coletiva na abertura oficial da programação de fim de ano, o prefeito admitiu que também não gostou do resultado visual das peças, como figuras de Papai Noel e anjos, e aproveitou para rebater questionamentos sobre os investimentos milionários e a lisura dos contratos do evento.

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo Nunes, a escolha dos modelos deste ano foi feita por técnicos da prefeitura a partir de um catálogo apresentado pela concessionária responsável pela iluminação pública da capital, sem sua revisão prévia, como havia ocorrido no ano anterior.

“Se houve essa colocação do Papai Noel e do anjinho, que as pessoas não gostaram, eu também não gostei. Ao colocar, não era aquilo que a gente identificou do catálogo. Se teve algum incômodo aí, peço desculpa antecipadamente, mas a ideia sempre foi de trazer o melhor” Ricardo Nunes

Nunes também afirmou que o erro será corrigido: “O importante é isso, a gente vê que algo não foi bacana, não fingir que não está acontecendo. Vamos corrigir, eu ligo lá e falo: tira, põe outro”.

A ordem dada à empresa responsável é retirar os adereços criticados e substituí-los por peças semelhantes às utilizadas no Natal passado. De acordo com o prefeito, a troca não trará custos adicionais aos cofres públicos, pois os painéis nos postes e a operação de substituição estão previstos dentro do contrato regular de concessão da iluminação pública da capital, na cláusula que contempla projetos especiais.

Questionado sobre os valores investidos na festa e acusações de suposto direcionamento em licitações, Nunes criticou o que classificou como desinformação e ataques políticos, lembrando que todas as contratações seguem pesquisa de preços, chamamento público por edital e passam pela fiscalização do Tribunal de Contas do Município, do Ministério Público e da Câmara Municipal.

“A gente faz o edital lá e aparece a empresa que tem o CNPJ, tem a certidão, tem os atestados. Não tem como você ficar sabendo se o dono da empresa é amigo do outro”, rebateu, acrescentando que o valor gasto este ano é menor que o anterior e defendendo o porte dos investimentos na metrópole: “Tudo é muito grande em São Paulo. Não dá para fazer uma coisa pequenininha”.

Para justificar o aporte financeiro, o prefeito citou um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) que estimou em R$ 2 bilhões o impacto econômico gerado pelo Natal na capital paulista no ano passado, impulsionando o comércio e o turismo.

“A gente identificou o potencial que tem o Natal, tanto para o espírito natalino das pessoas, que traz alegria, felicidade, mas de gerar o consumo e atrair pessoas. Por isso a gente se dispôs a fazer um investimento, porque o retorno é muito grande para a cidade” Ricardo Nunes

Programação gratuita

Os recursos destinados à decoração e infraestrutura natalina estão divididos em diferentes frentes na cidade. O projeto Natal Iluminado Paulista 2026 tem investimento previsto de R$ 6,1 milhões, com montagem e infraestrutura sob responsabilidade do Instituto Girassol. Já as instalações cenográficas no Centro Histórico, que incluem pontos como a Praça da Sé, o Viaduto do Chá e a Praça do Patriarca, somam R$ 13,6 milhões por meio de contrato da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR).

Além da iluminação nas ruas e da instalação de árvores de Natal nas 32 subprefeituras, a programação contará com cerca de 100 atividades culturais gratuitas. O público poderá acompanhar oficinas, contação de histórias, shows, corais, cortejos e apresentações de dança e teatro no vão livre do MASP e no Parque Prefeito Mário Covas, além de vilas natalinas montadas tanto no Centro Histórico quanto em polos descentralizados na Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul, como São Miguel Paulista, Perus e Santo Amaro.