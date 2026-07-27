Marcos Pontes diz se sentir ‘honrado’ por ser cotado para chapa de Flávio

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador afirmou que chegou a ser cogitado para vice de Bolsonaro em 2018

Campanha de Flávio não se manifestou sobre a possibilidade de Marcos Pontes ocupar posto de vice na chapa

O senador astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou no último domingo (26) que ficou honrado ao saber da possibilidade de concorrer à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026.

“Eu, obviamente, reúno uma experiência de vida, tanto vida pessoal quanto profissional, bastante ampla, que com certeza eu tenho os requisitos necessários para cumprir essa missão com louvor”, disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

No conteúdo, o senador reage a uma notícia do jornal Valor Econômico cuja manchete diz: “Diante da indefinição, Marcos Pontes é cogitado para vice de Flávio”.

O senador Flávio Bolsonaro teve sua candidatura à Presidência homologada, no último sábado (25), durante convenção nacional do PL. O candidato, porém, ainda não tem um nome para compor a chapa como vice. A preferência era que uma mulher ocupasse o posto.

No vídeo, Marcos Pontes afirma que chegou a ser cogitado para vice de Jair Bolsonaro em 2018. O hoje senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), porém, ficou com o cargo. “Mas eu estive ali também, vamos dizer assim, no banco de reservas até o finalzinho e com muita honra”, disse o astronauta.

“Como sempre, sirvo e vou continuar como piloto de caça pronto para decolar quando for necessário”, afirmou.

Procurada, a campanha de Flávio não se manifestou sobre a possibilidade de Marcos Pontes ocupar a chapa como vice.