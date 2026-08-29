Médico Claudio Lottenberg será meu ministro da Saúde, se eu for eleito, diz Flávio

Esse é o primeiro nome para ministério de um eventual governo confirmado pelo senador

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta sexta-feira (28) que, caso eleito, nomeará o médico Claudio Lottenberg como ministro da Saúde. Segundo ele, o convite foi realizado e aceito.

“Conversei com uma pessoa muito importante, uma pessoa que trabalhou por muito tempo na iniciativa privada, alguém que está pronto para dar sua contribuição na parte da saúde, Claudio Lottenberg, que vai ser o meu ministro da Saúde”, declarou, durante sabatina promovida pela TV Globo.

Graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Lottenberg é médico oftalmologista e atuou na área da Saúde e Administração Hospitalar.

É o primeiro nome para ministério de um eventual governo confirmado por Flávio.

Ainda não há um anúncio sobre quem comandará a área econômica do candidato, caso eleito. A equipe de campanha, no entanto, é formada por nomes como a administradora e ex-presidente da Caixa Daniella Marques, Eduardo Cavendish Carvalho, Alexandre Ywata, Alexandre Mesa, Andrei Spacov, Arilton Teixeira, Myrian Prado e Vladimir Kühl Teles.