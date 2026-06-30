Mendes elogia Mendonça e afirma que não há ‘desunião’ no STF sobre Caso Master

Declaração foi feita na última sessão plenária de Mendes como presidente da 2ª turma da Suprema Corte; Luiz Fux é quem assume o cargo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes elogiou nesta terça-feira (30) o colega, também ministro, André Mendonça e disse que “não há desunião no STF” sobre o caso Master. A declaração foi feita na última sessão plenária de Mendes como presidente da 2ª turma, o ministro Luiz Fux é quem assume o cargo.

“Gostaria de reiterar a confiança que deposito na atuação do relator e desta 2ª turma. É importante que se diga que eventuais divergências quanto ao mérito de determinada medida processual não são sinônimo de desunião da Corte em relação à importância do caso e à observância dos direitos fundamentais das pessoas investigadas”, disse o magistrado.

O decano, que é o ministro mais antigo do STF, fez a citação uma semana após criticar a condução do inquérito sobre o banco de Daniel Vorcaro pelo colega de Corte André Mendonça.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Gilmar criticou a atuação de André Mendonça no caso Banco Master. Além disso, ele comparou, dia 16 de junho, o caso Master com as tratativas do processo no âmbito da Operação Lava Jato.

A declaração foi durante o julgamento das prisões de Henrique Vorcaro e de Felipe Vorcaro, respectivamente pai e primo de Daniel Vorcaro, o magistrado criticou a atuação do relator, o ministro André Mendonça.

Em o seu voto, Gilmar Mendes afirmou que a Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Master, “ocupa o noticiário de forma cada vez mais espetaculosa e sensacionalista”. Segundo o ministro, a “experiência institucional recente” mostra os “efeitos altamente danosos” de se adotar a prática durante investigações criminais.

Fux assume presidência

Gilmar Mendes finalizou sua fala agradecendo à Casa e aos colegas. “Gostaria de encerrar a presidência dessa segunda turma com os meus mais sinceros votos de estima e consideração a todos os seus ilustres integrantes: ministros, aos servidores desta casa, advogados e aos jurisdicionados”, declarou.

Ao ministro Luiz Fux, o magistrado disse que o deseja uma boa próxima gestão. “Fica também os desejos de uma profícua e brilhante gestão ao eminente ministro Luiz Fux”, finalizou.

Em seguida, Fux agradeceu à fala do ministro e prometeu não permitir que a discórdia tenha vez em sua gestão. “Quero agradecer a confiança depositada com a promessa de que ei de velar para que as divergências, como vossa excelência destacou, jamais representem a discórdia”, declarou.