Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal, diz Bia Kicis

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal (DF), anunciou neste sábado, 1º, a deputada Bia Kicis (PL-DF), que também oficializou sua pré-candidatura à Casa durante convenção em Brasília.



A deputada informou que Michelle não pôde comparecer ao evento porque estava realizando exames em um hospital. Inicialmente, sua presença havia sido anunciada, mas a informação foi corrigida pela deputada instantes depois.



“A ressonância estava prevista para às 15h e até agora não tinha acontecido e, portanto, ela não vai poder estar aqui pessoalmente; mas ela me incumbiu de contar para vocês essa grande notícia: Michelle Bolsonaro anuncia que ela é sim candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal”, afirmou Bia Kicis.



Também participou do evento a governadora do DF Celina Leão, que deve concorrer à reeleição. “Nós não vamos ter três lados. Só teremos dois lados nessa eleição: o lado do bem e o lado do mal. E é por isso que nós estamos todos unidos aqui. E é por isso que a Michelle e a Bia têm de ser candidatas sim, para a gente não entregar para a esquerda duas cadeiras de Senado”, disse a governadora.



“Nós temos de estar unidas em todos os lugares, Bia. Aonde eu estiver, você estará; aonde eu botar meu pé, você vai estar – e a Michelle estará também, Bia. Em cada lugar desse Distrito Federal”, afirmou Celina.



Queda de braço com Flávio



Como mostrou o Estadão, Michelle deve ter influência na campanha eleitoral mesmo dentro de casa, avaliam seus aliados. Ela tem dosado sua exposição pública desde que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a cumprir prisão domiciliar num condomínio em Brasília, em março.



Lideranças estaduais do PL Mulher, por sua vez, preveem uma queda de braço com os homens do partido para defender sua candidatura ao Senado sem uma presidência nacional para dar respaldo. A ex-primeira-dama renunciou à presidência do PL Mulher no fim de junho para estancar o desgaste provocado ao divulgar o vídeo contra o senador Flávio Bolsonaro.



Um sinal de reconciliação entre os dois ocorreu dias atrás, com um vídeo publicado por Flávio em que ele pediu desculpas a Michelle, elogiou sua atuação e defendeu a união da direita para derrotar o PT. Horas depois, ela divulgou um vídeo aceitando as desculpas e abrindo caminho para uma reconciliação.