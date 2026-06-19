Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro à Polícia Civil sobre arma apreendida, mas veta oitiva virtual

Na quinta-feira (18) a corporação solicitou ao ministro a liberação do ex-presidente para prestar maiores esclarecimentos por videoconferência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta sexta-feira (19) que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento à Polícia Civil do Distro Federal (PCDF).

Na quinta-feira (18) a corporação solicitou ao ministro a liberação de Bolsonaro para esclarecimentos sobre a arma apreendida em uma blitz que estava no nome do ex-capitão da reserva.

A PCDF pediu que ele prestasse depoimento no dia 24 de junho por videoconferência, mas o ministro liberou os esclarecimentos para o dia 23 de junho, próxima terça-feira, e deforma presencial na casa do ex-presidente. “A oitiva, entretanto, deverá ser realizada presencialmente, no dia 23 de junho de 2026 às 15h00 e no endereço onde o depoente cumpre prisão domiciliar humanitária, uma vez que há restrição legal para uso de comunicações eletrônicas”, determinou Moraes.

O ministro determinou também que a defesa informe, no prazo de 48 horas, se houve a contratação de profissional da área de saúde para o acompanhamento de Bolsonaro durante o período noturno, como já teria sido pré-determinado.

Além disso, Moraes pediu que fosse confirmado também se os agentes de segurança, “cedidos a Bolsonaro em virtude de sua condição de ex-presidente da república, são diariamente dispensados no período noturno”.