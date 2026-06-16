‘Moraes bate o porrete em mim, mas quer calar a população’, diz Eduardo Bolsonaro

Segundo o ex-deputado, sua condenação a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo, é nula

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o prejudica e afeta a população. “Moraes bate o porrete em mim mas quer calar a população, eu só estou no meio do caminho. Porque se você ficar quieto eles conseguem, em Brasília, fazer a estripulia que for e você se quer vai poder espernear na rua”, disse o ex-deputado.

Nesta terça-feira (16), a Primeira Turma do STF condenou, por unanimidade, Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo. Votaram nesse sentido o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo influenciou o governo dos Estados Unidos a adotar sanções e tarifas contra o Brasil e autoridades do Judiciário para tentar frear o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. O ex-mandatário foi condenado em 2025 no processo sobre a trama golpista.

Durante a entrevista, o filho de Jair Bolsonaro disse que Moraes não manda uma carta rogatória aos EUA porque tem “medo”. “Moraes deve ter muito medo de mandar uma carta rogatória para os EUA, porque o primeiro local que chega é na mesa do Department of Justice (como um Ministério de Justiça dos EUA) e ele vai fazer uma análise e ver que o processo é nulo como a Itália percebeu. A Itália anulou o processo da Zambelli, não só porque o Moraes era o julgador, mas por ter uma sequência de nulidades“, afirmou sobre a sua condenação.

Ele ainda disse sobre sua ida aos EUA e que não foi para o país por conforto, mas para trabalhar pelo brasileiro. “Eu sabia que, da minha decisão de me declarar exilado aqui nos EUA, eu sofreria as consequências disso. Não estou procurando uma vida confortável, não vim para fugir, vim para poder trabalhar por você, que é calado e não é ouvido.”

Eduardo terminou ao apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. “É contra tudo isso que eu estou lutando, é por isso que eu digo que o único capaz de reverter essa situação é Flávio Bolsonaro, porque os outros vão transicionar com o STF”.