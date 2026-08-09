Moro desiste de debate pelo governo do Paraná e diz que PT e PSD combinaram ataque

O senador Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná, anunciou que não participará do debate entre os postulantes ao Palácio Iguaçu previsto para a noite deste domingo (9). Pelas redes sociais, Moro justificou a decisão afirmando que se recusa a participar do que chamou de um “jogo combinado” entre PT e PSD para atacar sua candidatura.

O debate promovido pelo Grupo Bandeirantes estava previsto para reunir Moro, Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), a partir das 20h. O confronto faz parte da rodada de debates organizada pela emissora com candidatos aos governos de 13 Estados e do Distrito Federal.

Ao anunciar a desistência, Moro afirmou que os debates estariam se transformando em espaços de “brigas e ataques”, em vez de discussões sobre propostas para o Estado.

“A eleição vira uma ria de galo, só de brigas e ataques. Ninguém apresenta a proposta de verdade. Ninguém quer discutir com fraqueza o futuro do Paraná e dos paranaenses. É um jogo combinado”, afirmou em publicação no X.

O candidato disse ainda que seus adversários teriam combinado ataques contra quem lidera a disputa pelo governo estadual. “Como eles estão desesperados, combinam entre si atacar quem lidera a eleição para o governo do Paraná”, declarou.

Moro negou que a ausência esteja relacionada a receio de enfrentar os adversários. “Eu não vou ao debate, porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado”, disse.

Na sequência, o senador direcionou as críticas ao PT e ao PSD. “Mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD. Como a gente viu nesses últimos quatro anos, um jogo combinado contra aqueles que defendem a liberdade, a redução de impostos, o combate ao crime e à corrupção.”

Moro afirmou que pretende deixar os dois partidos se enfrentarem no debate. “Eu vou deixar, pela primeira vez, o PT e o PSD se degradarem e os amigos do Lula enfrentem os aliados do Lula. Quem ganha é o Paraná, quem ganha é o Brasil”, declarou. O PT não tem candidato na disputa pelo governo do Paraná, mas apoia Requião Filho, candidato pelo PDT.

Na legenda da publicação, o candidato voltou a acusar as duas siglas de articulação conjunta. “A campanha nem começou e o jogo sujo do PT e do seu aliado, o PSD, já está combinado aqui no Paraná!”, escreveu.

Os debates deste domingo promovidos pelo Grupo Bandeirantes estão marcados para as 20h, com exceção do Amazonas, onde o encontro ocorre às 19h no horário local, e podem ser acompanhados pela Band e pelas redes sociais das emissoras.