Na reta final, Tarcísio coordena mobilização de mais de 90 atos pró-Flavio em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue coordenando o encerramento da campanha presidencial no Estado mesmo estando fora. Para o fim de semana de encerramento da corrida eleitoral, ele programou mais de 90 eventos pelas cidades, entre carreatas, motociatas, adesivaços e manifestações organizadas por prefeitos, deputados e apoiadores.

A coluna já vinha antecipado esse movimento, que tinha até documento coordenando as ações. A programação prevê 15 eventos nesta quinta-feira (22), seis na sexta-feira (23) e 72 no sábado (24), em municípios do interior, da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral. Entre as cidades com atividades programadas estão Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos, Piracicaba, São Bernardo do Campo, São Vicente, Marília, Limeira e Catanduva.

Os atos acontecem sem a presença do governador, que mobilizou prefeitos, autoridades e aliados. Nesta quinta-feira (22), Tarcísio desembarcou em Brasília e, depois, irá ao Rio de Janeiro para auxiliar o candidato Flávio Bolsonaro (PL) na preparação para o último debate, nesta sexta-feira (23).

Para ampliar a participação e facilitar a organização das atividades, foi criada a plataforma “22nasruas.com”, que permite consultar a programação e cadastrar novos eventos até sábado (24), último dia de campanha antes do segundo turno. A expectativa da organização é que o número de eventos aumente com os novos cadastros realizados pela plataforma.

“A gente vem fazendo um trabalho muito intenso ao lado do Flávio, conversando com prefeitos, deputados e lideranças de todo o Estado. Agora, nessa reta final, estamos concentrando esforços para que essa mobilização aconteça em todas as regiões de São Paulo. É um trabalho que envolve muita gente e que vai seguir até o último dia”, afirmou Tarcísio.

A iniciativa integra a atuação de Tarcísio na campanha presidencial e encerra uma série de mobilizações realizadas em São Paulo durante o segundo turno. Como também mostrou a Jovem Pan, o governador coordenou, inclusive, mutirões nas redes sociais em prol de Flávio.

Viagens

Também acompanhou Flávio em agendas em Goiânia, Porto Alegre, Vitória, Salvador e Brasília, com participação prevista em atos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. O governador esteve ainda no debate promovido pela Band, em São Paulo, e acompanha Flávio no debate pela TV Globo, no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo paulista ainda estar no encerramento da campanha de Flávio no sábado (24), em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e acompanhará a apuração com ele, em Brasília.