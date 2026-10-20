Tarcísio faz ‘mutirão’ e leva campanha de Flávio às redes sociais de prefeitos de 63 cidades

Ofensiva digital está focada em municípios com mais de 100 mil habitantes em que o governador teve desempenho eleitoral superior ao de Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera, nesta quarta-feira (21), uma mobilização nas redes sociais em prol do engajamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto. No total, Tarcísio convocou prefeitos de 63 cidades do interior, da Região Metropolitana e do litoral para um “mutirão” de apoio a Flávio.

Todos os envolvidos são comandantes de cidades com mais de 100 mil habitantes nas quais Tarcísio teve desempenho eleitoral superior ao de Flávio no primeiro turno.

A ofensiva digital prevê a publicação, pela manhã, de vídeos produzidos em conjunto pelo governador e pelo senador, que serão compartilhados pelos prefeitos para destacar investimentos e entregas do governo estadual nos municípios. Segundo interlocutores, o objetivo é, além de apresentar resultados, reforçar a importância de um alinhamento entre as administrações federal, estadual e municipal para promover a qualidade de vida da população – impulsionando, assim, a candidatura de Flávio.

Reeleito no primeiro turno com quase 14,5 milhões de votos, Tarcísio superou a votação de Flávio em São Paulo, onde o senador recebeu quase 13 milhões de votos. Segundo números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no conjunto dos 78 municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes, Tarcísio alcançou 60% dos votos válidos, contra 49,2% de Flávio. A diferença foi de 10,8 pontos percentuais e mais de 1,2 milhão de votos.

“ANIMAÇÃO DE TARCISIO”

Como vem mostrando a coluna, Tarcísio entrou de cabeça na campanha de Flávio especialmente no segundo turno. Foi ele quem escolheu o local do encerramento da corrida eleitoral no estado, além de ter participado ativamente, também, dos primeiros eventos e da criação de estratégias. A animação do governador começou ainda antes do resultado nas urnas, quando já previa uma agenda de viagens ao lado do senador. Tarcísio também foi um dos principais articuladores de apoios de outros partidos a Flávio.