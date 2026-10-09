Com Tarcísio, aliados de Flávio montam ‘bolsão de apoios’ em SP para ampliar vantagem sob Lula na reta final

Até a véspera do segundo turno, pelo menos 20 eventos promovidos por partidos aliados estão agendados

Aliados do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), se articulam para organizar cerca de 20 eventos de apoio a ele no Estado de São Paulo até o segundo turno. A mobilização conta com o auxílio e coordenação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e reúne prefeitos e parlamentares de diferentes partidos.

Segundo documento recebido pela coluna, estão previstos 14 eventos somente neste sábado (10). Além de iniciativas de integrantes do PL, a agenda inclui ações organizadas por representantes do Novo, Republicanos, PSD e União Brasil.

Entre os principais movimentos estão adesivaços e carreatas em cidades como Santos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Sorocaba, Pirassununga e São José dos Campos. Em Presidente Prudente, por exemplo, a mobilização será encabeçada pelo deputado federal eleito Guilherme Piai (Republicanos), ex-secretário de Agricultura de Tarcísio.

Para domingo (11), há mais um adesivaço programado. Outros quatro eventos estão previstos para os sábados seguintes, dias 17 e 24, este último na véspera da eleição.

A estratégia, segundo um dos organizadores, é criar um “bolsão de apoios” no Estado, com ações coordenadas para ampliar o desempenho de Flávio nas urnas paulistas. O grupo usa como referência os resultados das duas últimas disputas presidenciais no Estado.

Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu em 547 dos 645 municípios paulistas e obteve 55,23% dos votos, contra 44,77% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu em 97 cidades. No primeiro turno de 2026, Flávio venceu em 603 municípios e recebeu 51,93% dos votos no Estado. Lula venceu em 39 cidades e obteve 38,20% do eleitorado paulista, uma diferença de quase 14 pontos percentuais entre os dois candidatos.

A intenção dos aliados é ampliar essa distância no maior colégio eleitoral do país. Para o grupo, o resultado em São Paulo é considerado estratégico para a disputa nacional.

Ampliação de apoios e animação



Como mostrou a coluna, além dos apoios já conquistados até agora, na semana que vem, está prevista uma declaração do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) e de prefeitos e deputados estaduais de São Paulo do partido em prol de Flávio – articulações feitas diretamente por Tarcísio.

Além da animação de Tarcísio com a campanha, algo muito falado nos bastidores, a equipe de Flávio também tem comemorado resultados recentes. O último tracking deu vantagem de 10 pontos para o senador frente a Lula.