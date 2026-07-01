“Noite das astronautas”: Garotinho fala sobre suposto vídeo comprometedor de Vorcaro

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho comentou em um podcast a repercussão de um vídeo seu, em que comenta sobre uma festa envolvendo nudez, bancada pelo banqueiro preso pelo escândalo do Banco Master, Daniel Vorcaro, chamada “Noite dos astronautas”.

No suposto vídeo comentado por Garotinho, mulheres nuas vestindo capacetes de astronauta serviam os convidados da festa de Vorcaro. Conforme o ex-governador, nas imagens apareciam políticos de vários níveis, de direita, esquerda e centro.

Segundo ele, cerca de um mês após a publicação em que afirma que viu o vídeo, seus comentários tiveram um pico de republicações, sendo repostados por mais de 1500 páginas, inclusive pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e completa: “Alguma coisa tem aí”.

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